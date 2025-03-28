Украина работает над увеличением производства дронов — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку Главнокомандующего. На ней обсудили детали по увеличению количества и качества дронов на поле боя.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении в пятницу, 28 марта.

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Украина работает над увеличением количества дронов

Глава государства отметил, что во время Ставки Главнокомандующего речь шла о контрактах, финансах, технических вопросах и производстве дронов. Сейчас Украина поставила перед собой задачу — увеличить поставки в войско и предоставить максимум технологических преимуществ нашим дронам.

"Сегодня заслушал результаты сбивания "шахедов" дронами-перехватчиками — я хочу поблагодарить всех, кто развивает это направление. Работаем над увеличением производства реактивных дронов, также дронов на оптоволокне — это очень важно именно сейчас, одна из ключевых вещей, и нужны достаточные поставки в войска", — отметил Зеленский.

Кроме того, обсудили ракетную программу, в частности, максимальное ускорение производства. Украина хочет построить собственные производства зенитных ракетных комплексов и всех необходимых систем противовоздушной обороны.

"На днях, во время встреч в Европе, и ранее, в переговорах с другими партнерами, мы говорили о локализации производств в Украине. Локализацию некоторых систем ПВО, локализацию ракет к ним — обязательно надо прийти к этому. Я хочу поблагодарить всех наших партнеров, которые поддерживают нас в таком промышленном и технологическом развитии", — добавил президент.

Напомним, ранее глава государства заявил о том, что Украина не будет признавать долгом военную помощь, которую США предоставляли ей. Кроме того, президент подчеркнул, что украинцы будут знать о важных вещах, которые будет предусматривать соглашение об ископаемых.

Также Владимир Зеленский анонсировал важную встречу с партерами. Она состоится на следующей неделе в столице Украины.