Энергетическое перемирие между Украиной и РФ — Вэнс прокомментировал

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: Reuters

Энергетическое перемирие между Украиной и Россией действует. Кроме того, почти завершено коммерческое перемирие в Черном море.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в субботу, 29 марта.

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Вэнс отметил, что Россия согласилась на условия США относительно войск в Черном море вместе со снятием санкций с российских банков. Вместе с тем Дональд Трамп все еще рассматривает это. Вэнс добавил, что сейчас "впервые есть шанс на мирное урегулирование" войны в Украине.

"Если посмотреть, у нас есть перемирие по энергетической инфраструктуре. Есть коммерческое перемирие в Черном море, которое почти завершено. Когда достигнем этого, будем работать над следующим этапом перемирия", — отметил вице-президент США.

Напомним, в Генштабе ВСУ отреагировали на обвинения РФ в нарушении энергетического перемирия. Отмечается, что Украина не нарушила никаких договоренностей.

Также мы писали о том, что в Москве заявили о праве не соблюдать режим тишины и прекращения ударов по энергетике. Объяснили это тем, что якобы Украина нарушила договоренности.