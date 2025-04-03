Украинская делегация отправляется в США для переговоров об экономическом соглашении

Министр финансов США Скотт Бессент. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Украинская делегация в ближайшие дни посетит США с целью проведения переговоров относительно будущего соглашения о полезных ископаемых и экономическом сотрудничестве между двумя государствами. Известно, что Украина привлекла юристов для консультаций.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, выступая в эфире CNN, передает Bloomberg.

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По словам Бессента, визит украинской стороны ожидается уже в конце этой недели или в начале следующей. Он подчеркнул, что соглашение уже подготовлено со стороны США, и его обсуждение имеет важное значение не только в экономическом, но и в стратегическом контексте. Американский чиновник также сообщил, что украинцы привлекли юридических советников для финализации договоренностей.

"Мы считаем это соглашение очень важным — как для народа Соединенных Штатов, так и для украинского народа, а также для общего мирного процесса", — подчеркнул Бессент.

Контекст переговоров, вероятно, охватит также темы национальной безопасности, и будущее соглашение рассматривается как один из ключевых инструментов укрепления двусторонних отношений в сложное для Украины время, как отмечают журналисты Bloomberg.

Напомним, несколько дней назад глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина получила обновленную версию соглашения о полезных ископаемых и сейчас изучает детально текст.

В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что соглашение должно соответствовать европейскому законодательству.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что Украина якобы поставила требование о вступлении в НАТО в обмен на подпись соглашения, однако Владимир Зеленский опроверг такую информацию.