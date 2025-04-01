Бербок прокоментувала угоду про надра між Україною та США

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок. Фото: Новина.LIVE

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловила важливу позицію щодо угод між США та Україною щодо корисних копалин. Вона заявила, що будь-яка нова угода, зокрема про рідкоземельні матеріали, має бути сумісною з законодавством Європейського Союзу.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, передає Sky News.

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Це рішення було досягнуто в рамках домовленостей між Брюсселем та Києвом, оскільки Україна активно рухається до членства в ЄС.

"Звичайно, всі інші угоди, які мають бути укладені в майбутньому, повинні відповідати європейському праву. Адже це наш європейський континент", — підкреслила Бербок.

Вона наголосила на важливості дотримання стандартів ЄС у майбутньому розвитку співпраці між Україною та іншими країнами.

Нагадаємо, 28 березня Україна отримала новий текст угоди про корисні копалини зі Штатами. Наразі триває перевірка документа.

Раніше CNN писало, що лідер США Дональд Трамп заявив, що розчарований угодою щодо корисних копалин з Україною.