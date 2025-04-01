Бербок прокомментировала соглашение о недрах между Украиной и США
Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила важную позицию относительно соглашений между США и Украиной по полезным ископаемым. Она заявила, что любое новое соглашение, в частности о редкоземельных материалах, должно быть совместимым с законодательством Европейского Союза.
Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Sky News.
Соглашение о недрах между Украиной и США должно соответствовать законам ЕС
Это решение было достигнуто в рамках договоренностей между Брюсселем и Киевом, поскольку Украина активно движется к членству в ЕС.
"Конечно, все другие соглашения, которые должны быть заключены в будущем, должны соответствовать европейскому праву. Ведь это наш европейский континент", — подчеркнула Бербок.
Она подчеркнула важность соблюдения стандартов ЕС в будущем развитии сотрудничества между Украиной и другими странами.
Напомним, 28 марта Украина получила новый текст соглашения о полезных ископаемых со Штатами. Сейчас идет проверка документа.
Ранее CNN писало, что лидер США Дональд Трамп заявил, что разочарован соглашением по полезным ископаемым с Украиной.
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