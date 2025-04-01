МЗС підтвердило отримання нового тексту угоди зі США

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що 28 березня українська сторона отримала через дипломатичні канали оновлений текст угоди зі США про співпрацю у сфері мінеральних ресурсів. Наразі тривають необхідні процедури, які пов'язані з внутрішньою перевіркою документа.

Про це Андрій Сибіга повідомив на брифінгу, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Андрій Сибіга заявив, що раніше Україна вже була готова підписати напрацьовану рамкову домовленість, однак тепер Вашингтон передав нову версію документа для розгляду.

"Сторона була готова підписати раніше напрацьовану рамкову угоду. Зараз ми отримали пропозицію на розгляд і новий текст угоди. У нас є своє законодавство щодо опрацювання такого типу документів, були здійснені необхідні дії для початку проходження внутрішньодержавних необхідних процедур", — пояснив глава МЗС України.

За словами Сибіги, наразі розпочато всі передбачені законом внутрішньодержавні процедури для офіційного опрацювання запропонованого варіанту угоди. Українська сторона також провела перший раунд консультацій з американськими партнерами щодо змісту нового тексту.

Міністр підкреслив, що Україна налаштована на укладення угоди, яка відповідатиме інтересам обох держав. Він також наголосив, що йдеться не лише про економічну співпрацю, а й про важливу інвестицію у безпеку та інфраструктуру України. За його словами, посилена присутність потужного американського бізнесу у сфері корисних копалин має вагоме значення для української держави.

"Українська сторона налаштована на укладання документа, який би відповідав національним інтересам — як України, так і Америки. Зважаю, що текст угоди, який передбачатиме посилену присутність потужного американського бізнесу — це також внесок у безпеку інфраструктури України. Це завжди важливо. Тому цей процес триватиме. Ми будемо працювати з американськими колегами для досягнення взаємоприйнятного тексту", — підсумував Андрій Сибіга.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив своє розчарування щодо угоди про видобуток рідкоземельних ресурсів в Україні.

Тим часом, як вважають аналітики Інституту дослідження війни, Росія хоче витіснити Україну у питанні співпраці із США по копалинах і пояснили, як це може вплинути на війну.

У ЗМІ з'явилися подробиці про текст угоди, з якого стало відомо, які вимоги ставить США перед Україною та які гарантії пропонує натомість.