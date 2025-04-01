МИД подтвердил получение нового текста соглашения с США

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что 28 марта украинская сторона получила по дипломатическим каналам обновленный текст соглашения с США о сотрудничестве в сфере минеральных ресурсов. Сейчас продолжаются необходимые процедуры, связанные с внутренней проверкой документа.

Об этом Андрей Сибига сообщил на брифинге, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Андрей Сибига заявил, что ранее Украина уже была готова подписать наработанную рамочную договоренность, однако теперь Вашингтон передал новую версию документа для рассмотрения.

"Украинская сторона была готова подписать ранее наработанное рамочное соглашение. Сейчас мы получили предложение на рассмотрение и новый текст соглашения. У нас есть свое законодательство по проработке такого типа документов, были осуществлены необходимые действия для начала прохождения внутригосударственных необходимых процедур", — пояснил глава МИД Украины.

По словам Сибиги, уже начаты все предусмотренные законом внутригосударственные процедуры для официальной проработки предложенного варианта соглашения. Украинская сторона также провела первый раунд консультаций с американскими партнерами по содержанию нового текста.

Министр подчеркнул, что Украина настроена на заключение соглашения, которое будет отвечать интересам обоих государств. Он также отметил, что речь идет не только об экономическом сотрудничестве, но и о важной инвестиции в безопасность и инфраструктуру Украины. По его словам, усиленное присутствие мощного американского бизнеса в сфере полезных ископаемых имеет большое значение для украинского государства.

"Украинская сторона настроена на заключение документа, который бы отвечал национальным интересам — как Украины, так и Америки. Считаю, что текст соглашения, который будет предусматривать усиленное присутствие мощного американского бизнеса — это также вклад в безопасность инфраструктуры Украины. Это всегда важно. Поэтому этот процесс будет продолжаться. Мы будем работать с американскими коллегами для достижения взаимоприемлемого текста", — подытожил Андрей Сибига.

Напомним, президент США Дональд Трамп выразил свое разочарование относительно соглашения о добыче редкоземельных ресурсов в Украине.

Между тем, как считают аналитики Института исследования войны, Россия хочет вытеснить Украину в вопросе сотрудничества с США по ископаемым и объяснили, как это может повлиять на войну.

В СМИ появились подробности о тексте соглашения, из которого стало известно, какие требования ставит США перед Украиной и какие гарантии предлагает взамен.