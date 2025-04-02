Президент Зеленський запевнив, що у новій угоді США і України НАТО не згадується

Президент Володимир Зеленський та міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський прокоментував деякі нюанси угоди та спекуляції щодо неї. Він заявив, що питання вступу України до НАТО не пов’язане з обговорюваною угодою зі США щодо співпраці у сфері корисних копалин.

Про це Володимир Зеленський сказав під час спільної пресконференції з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, яка 1 квітня перебувала з візитом у Києві.

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За словами глави держави, наразі українська та американська сторони активно працюють над юридичним оформленням нового варіанту угоди щодо корисних копалин. Участь у цьому процесі беруть обидві команди юристів.

"Передусім, деталі у юристів, це говорити можна з командою наших міністерств, тому що це відповідні юридичні кампанії, є до них запит, яка з цих кампаній буде працювати, є кілька дуже сильних кампаній, зараз буде ухвалено рішення в найближчі дні... Що стосується цієї угоди і питання НАТО — то його в цій угоді немає і не було", — сказав Володимир Зеленський.

Водночас президент зазначив, що тема євроінтеграції для Києва залишається ключовою, і жодна міжнародна домовленість не повинна суперечити стратегічному курсу України на членство в Європейському Союзі.

"Що стосується питання ЄС, чи ми це пов’язуємо, ми пов’язуємо. Коли ми говоримо про цю угоду, вона не може йти всупереч нашому навіть не намаганню і не просто бажанню, а нашому майбутньому вступу в ЄС, тому це важливо, що нічого не повинно суперечити", — додав Зеленський.

Нагадаємо, кілька днів тому президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський хоче відмовитися від угоди про корисні копалини.

Згодом Трамп заявив, що Зеленський нібито почав вимагати вступу в НАТО в обмін на підпис угоди про корисні копалини.

Вчора, 1 квітня, глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Україна отримала нову версію угоди про видобуток корисних копалин і прокоментував на якому етапі наразі розгляд документа.