Президент Зеленский заверил, что в новом соглашении США и Украины НАТО не упоминается

Президент Владимир Зеленский и министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Офис Президента Украины

Президент Владимир Зеленский прокомментировал некоторые нюансы и спекуляции относительно соглашения. Он заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО не связан с обсуждаемым соглашением с США по сотрудничеству в сфере полезных ископаемых.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок, которая 1 апреля находилась с визитом в Киеве.

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По словам главы государства, сейчас украинская и американская стороны активно работают над юридическим оформлением нового варианта соглашения по полезным ископаемым. Участие в этом процессе принимают обе команды юристов.

"Прежде всего, детали у юристов, говорить можно с командой наших министерств, потому что это соответствующие юридические кампании, есть к ним запрос, какая из этих кампаний будет работать, есть несколько очень сильных кампаний, сейчас будет принято решение в ближайшие дни... Что касается этого соглашения и вопроса НАТО, то его в этом соглашении нет и не было", — сказал Владимир Зеленский.

В то же время президент отметил, что тема евроинтеграции для Киева остается ключевой, и ни одна международная договоренность не должна противоречить стратегическому курсу Украины на членство в Европейском Союзе.

"Что касается вопроса ЕС, связываем ли мы это — мы связываем. Когда мы говорим об этом соглашении, оно не может идти вопреки нашему даже не попытке и не просто желанию, а нашему будущему вступлению в ЕС, поэтому это важно, что ничего не должно противоречить", — добавил Зеленский.

Напомним, несколько дней назад президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет отказаться от соглашения о полезных ископаемых.

Впоследствии Трамп заявил, что Зеленский якобы начал требовать вступления в НАТО в обмен на подпись соглашения о полезных ископаемых.

Вчера, 1 апреля, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина получила новую версию соглашения о добыче полезных ископаемых и прокомментировал на каком этапе сейчас рассмотрение документа.