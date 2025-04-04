Александра Устинова сообщила, получали ли депутаты соглашение о полезных ископаемых

Добыча полезных ископаемых. Иллюстративное фото: pexels.com

Соглашение между США и Украиной по добыче полезных ископаемых окончательно не принято. Оно будет меняться и переписываться, поэтому депутаты не получали вариантов этого соглашения.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявила нардеп Александра Устинова.

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Какое соглашение тогда все обсуждают

Депутат отметила, что не понимает, о каких таких утечках соглашения может вообще идти речь, если его будут еще переписывать десятки раз. Устинова настаивает, что ни один из депутатов не получал такого документа. Она отметила, что сейчас просто на просто нечего обсуждать.

"Это первый драфт, который еще будет обсуждаться и переписываться обеими сторонами десятки раз. Все берут какой-то документ, который был слит в сеть, который никто не подписывал, и даже конкретно по пунктам не обсуждал и начинают о нем говорить. Я не вижу смысла сейчас обсуждать то, чего нет", — заявила нардеп.

Напомним, несколько дней назад глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина получила обновленную версию соглашения о полезных ископаемых и сейчас изучает детально текст.

В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что соглашение должно соответствовать европейскому законодательству.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что Украина якобы поставила требование о вступлении в НАТО в обмен на подпись соглашения, однако Владимир Зеленский опроверг такую информацию.