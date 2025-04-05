Міністр фінансів США Скотт Бессент заявляє, що угода про копалини дуже дратує Росію

Міністр фінансів США Скотт Бессент. Фото: Reuters

Міністр фінансів США дав інтерв'ю протрампівському журналісту Такеру Карлсону, в якому заявив, що угода про копалини — знак Росії, що США не залишають Україну, а Зеленський її зірвав. Також він зазначив, що росіянам ця угода дуже не подобається.

Частини інтерв'ю опублікував Карлсон у соцмережі X.

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Бессент заявив, що ця угода про копалини є частиною великого мирного плану Дональда Трампа. Крім того, Трамп хоче, щоб американці бачили, що США не просто надають допомогу Україні, а мають з нею тісні економічні відносини.

Міністр фінансів розповів, що даремно дехто вважає, що Трамп продався росіянам, адже під час візиту Бессента до Києва місто бомбила армія РФ і це ознака того, що у Кремлі угода про копалини США та України не подобається.

А ще Скотт Бессент звинуватив Володимира Зеленського у зриві підписання угоди у Білому домі.

"Зеленський дістався до Овального кабінету і зруйнував все. Це було найлегшою справою — підписати документ і провести пресконференцію. Вже потім на закритому обіді можна було висловити якісь свої думки чи позицію", — заявив Бессент.

Раніше ми повідомляли, що США та Росія почали переговори про співпрацю з видобутку корисних копалин та інші проєкти.

А президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже наступного тижня юристи передадуть йому на розгляд український проєкт угоди щодо надр. Після цього документ може бути підписаний у США.