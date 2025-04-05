Министр финансов США Скотт Бессент заявляет, что соглашение об ископаемых очень раздражает Россию

Министр финансов США Скотт Бессент. Фото: Reuters

Министр финансов США дал интервью протрамповскому журналисту Такеру Карлсону, в котором заявил, что соглашение об ископаемых — знак России, что США не бросают Украину, а Зеленский его сорвал. Также он отметил, что россиянам это соглашение очень не нравится.

Части интервью опубликовал Карлсон в соцсети X.

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Бессент заявил, что это соглашение об ископаемых является частью большого мирного плана Дональда Трампа. Кроме того, Трамп хочет, чтобы американцы видели, что США не просто оказывают помощь Украине, а имеют с ней тесные экономические отношения.

Министр финансов рассказал, что зря некоторые считают, что Трамп продался россиянам, ведь во время визита Бессента в Киев город бомбила армия РФ и это признак того, что в Кремле соглашение об ископаемых США и Украины не нравится.

А еще Скотт Бессент обвинил Владимира Зеленского в срыве подписания соглашения в Белом доме.

"Зеленский добрался до Овального кабинета и разрушил все. Это было самым легким делом — подписать документ и провести пресс-конференцию. Уже потом на закрытом обеде можно было выразить какие-то свои мысли или позицию", — заявил Бессент.

Ранее мы сообщали, что США и Россия начали переговоры о сотрудничестве по добыче полезных ископаемых и другие проекты.

А президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже на следующей неделе юристы передадут ему на рассмотрение украинский проект соглашения по недрам. После этого документ может быть подписан в США.