Зеленський анонсував проєкт угоди про надра

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже наступного тижня юристи передадуть йому на розгляд український проєкт угоди щодо надр. Після цього документ може бути підписаний у США.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час брифінгу у п'ятницю, 4 квітня.

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За словами глави держави, після цього технічна команда буде готова вирушити до Сполучених Штатів для проведення діалогу з американськими партнерами.

Водночас сам президент наразі не планує особисто відвідувати США.

Нагадаємо, 28 березня Україна отримала новий текст угоди про корисні копалини зі Штатами. Наразі триває перевірка документа.

Раніше CNN писало, що лідер США Дональд Трамп заявив, що розчарований угодою щодо корисних копалин з Україною.