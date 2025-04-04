Зеленский анонсировал проект соглашения о недрах

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже на следующей неделе юристы передадут ему на рассмотрение украинский проект соглашения по недрам. После этого документ может быть подписан в США.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время брифинга в пятницу, 4 апреля.

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По словам главы государства, после этого техническая команда будет готова отправиться в Соединенные Штаты для проведения диалога с американскими партнерами.

В то же время сам президент пока не планирует лично посещать США.

Напомним, 28 марта Украина получила новый текст соглашения о полезных ископаемых со Штатами. Сейчас идет проверка документа.

Ранее CNN писало, что лидер США Дональд Трамп заявил, что разочарован соглашением по полезным ископаемым с Украиной.