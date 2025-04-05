Обама резко высказался о политике Трампа — что сказал

Бывший президент США Барак Обама. Фото: Reuters

Бывший американский президент Барак Обама впервые открыто высказал критику в отношении действий нынешнего лидера США Дональда Трампа. 44-й президент Штатов обвинил новую администрацию в давлении на СМИ и двойных стандартах.

Об этом Барак Обама сообщил во время интервью на сцене в колледже Гамильтона в субботу, 5 апреля.

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Обама обвинил администрацию Трампа в давлении на юридические фирмы, а также на независимые медиа. Кроме того, бывший президент США выразил недовольство подавлением иммиграции и инакомыслия.

"Это немыслимо. Невозможно представить, что те же самые партии, которые сейчас молчат, терпели бы такое поведение от меня или целой кучи моих предшественников. Речь идет о чем-то более ценном: какой страной мы являемся и что мы отстаиваем?", — сказал Обама.

Напомним, в субботу, 5 апреля, в США люди вышли на протесты против Дональда Трампа и Илона Маска. Они возмущены политикой нового американского лидера.

Также мы сообщали о том, что украинцам в Штатах прислали письма с сообщением о необходимости покинуть страну. Чуть позже руководство США заявило, что это произошло случайно.