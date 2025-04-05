Українцям у США розіслали листи з вимогою залишити країну протягом 7 днів — це стосувалося програми U4U

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Кілька українців, які легально перебувають у Сполучених Штатах за гуманітарною програмою U4U, цього тижня отримали електронний лист із повідомленням, що їхній статус скасовано та у них є сім днів, щоб покинути країну. Згодом в адміністрації президента США Дональда Трампа заявили про помилку.

Про це пише Reuters.

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Які погрози були у листі

У листі було зазначено, що якщо вимоги залишити США не будуть виконані, то "федеральний уряд знайде вас".

"Настав час залишити Сполучені Штати. Дозвіл на ваше перебування закінчується через сім днів. Якщо ви не покинете територію США добровільно, до вас можуть бути застосовані заходи примусового видворення. Це може включати кримінальне переслідування, штрафи та інші правові санкції. Будь ласка, не намагайтеся залишитися в країні нелегально — федеральна влада має всі ресурси, аби вас знайти", — йдеться у листі, який українці отримали з офіційної урядової пошти США.

Згодом представник Міністерства внутрішньої безпеки США заявив, що електронний лист було надіслано помилково, і що програма гуманітарного паролю для українців, запроваджена після вторгнення Росії у 2022 році, не була скасована. Скільки саме українців отримали цей лист, наразі невідомо.

Лист, який було розіслано українцям у США. Фото: Vilni Media USA

Журналіст Остап Яриш у Facebook зазначив, що іноземці, які роками живуть і працюють у США з грін-картами, стали з обережністю ставитися до поїздок за межі країни. За його словами, траплялося кілька інцидентів, коли власників постійного виду на проживання допитували в аеропортах, а декого навіть затримували — їх підозрювали в порушеннях законодавства.

"Після приходу до влади адміністрація Трампа почала втілювати агресивну міграційну політику, виконуючи передвиборчі обіцянки президента, на яких він обрався. Здебільшого дії влади були націлені на порушників закону чи незадокументованих мігрантів у США. Але під "зачистку" потрапили деякі люди, які були в країні легально", — пише Яриш.

В коментарі журналістам у міграційній службі США заявили, що адміністрація Трампа забезпечує дотримання імміграційних законів .

"Це те, чого попередня адміністрація зробити не змогла", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що адміністрація президента США Дональда Трампа поставила на паузу обробку заявок на Green Card, зокрема для українців.

Також ми повідомляли, що всі українські біженці у США можуть бути депортовані з країни вже у квітні цього року.