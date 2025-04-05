Украинцам в США разослали письма с требованием покинуть страну в течение 7 дней - это касалось программы U4U

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Несколько украинцев, которые легально находятся в Соединенных Штатах по гуманитарной программе U4U, на этой неделе получили электронное письмо с сообщением, что их статус отменен и у них есть семь дней, чтобы покинуть страну. Впоследствии в администрации президента США Дональда Трампа заявили об ошибке.

Об этом пишет Reuters.

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В письме было указано, что если требования покинуть США не будут выполнены, то "федеральное правительство найдет вас".

"Пришло время покинуть Соединенные Штаты. Разрешение на ваше пребывание истекает через семь дней. Если вы не покинете территорию США добровольно, к вам могут быть применены меры принудительного выдворения. Это может включать уголовное преследование, штрафы и другие правовые санкции. Пожалуйста, не пытайтесь остаться в стране нелегально — федеральная власть имеет все ресурсы, чтобы вас найти", — говорится в письме, которое украинцы получили с официальной правительственной почты США.

Впоследствии представитель Министерства внутренней безопасности США заявил, что электронное письмо было отправлено по ошибке, и что программа гуманитарного пароля для украинцев, введенная после вторжения России в 2022 году, не была отменена. Сколько именно украинцев получили это письмо, пока неизвестно.

Письмо, которое было разослано украинцам в США. Фото: Vilni Media USA

Журналист Остап Ярыш в Facebook отметил, что иностранцы, которые годами живут и работают в США с грин-картами, стали с осторожностью относиться к поездкам за пределы страны. По его словам, случалось несколько инцидентов, когда владельцев постоянного вида на жительство допрашивали в аэропортах, а некоторых даже задерживали — их подозревали в нарушениях законодательства.

"После прихода к власти администрация Трампа начала воплощать агрессивную миграционную политику, выполняя предвыборные обещания президента, на которых он избрался. В основном действия власти были нацелены на нарушителей закона или незадокументированных мигрантов в США. Но под "зачистку" попали некоторые люди, которые были в стране легально", — пишет Яриш.

В комментарии журналистам в миграционной службе США заявили, что администрация Трампа обеспечивает соблюдение иммиграционных законов.

"Это то, чего предыдущая администрация сделать не смогла", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что администрация президента США Дональда Трампа поставила на паузу обработку заявок на Green Card, в частности для украинцев.

Также мы сообщали, что все украинские беженцы в США могут быть депортированы из страны уже в апреле этого года.