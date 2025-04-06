В США готовят попытку импичмента Трампа - детали

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Конгрессмен-демократ от штата Техас Эл Грин заявил, что в следующие 30 дней выдвинет президенту США Дональду Трампу обвинения. Об этом он сказал во время митинга против Трампа в Вашингтоне, на который вышли тысячи американцев.

Об этом пишет The Hill.

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По мнению Грина, Трамп "не заслуживает" занимать пост президента США, поэтому он считает, что Сенат должен осудить его "на этот раз".

"Он Голиаф. Он имеет контроль над генералами в армии. Он контролирует Министерство юстиции. Он контролирует Республиканскую партию, но, друзья мои, друзья мои, на каждого Голиафа есть Давид", — сказал конгрессмен.

По его словам, он планирует внести представление об объявлении импичмента американскому президенту в течение следующих 30 дней. Известно, что Грин пообещал предъявить обвинения Трампу около двух месяцев назад.

"Вам нельзя доверить свободу и справедливость для всех. Вам нельзя доверить управление народом от народа для народа. Я иду за вами. Я ваш Давид. Благослови вас Бог", — подчеркнул он.

Комментарий Белого дома

Помощник пресс-секретаря Белого дома Лиз Хьюстон сообщила, что позиция Трампа четкая: "он всегда будет защищать социальное обеспечение, Medicare и Medicaid для тех, кто имеет на это право".

"Между тем, позиция демократов заключается в предоставлении льгот по социальному обеспечению, Medicaid и Medicare нелегальным иностранцам, что приведет к банкротству этих программ и раздавит американских пенсионеров", — сказала она.

Как пишет издание, Грин возглавлял несколько неудачных попыток импичмента Трампа во время его первого срока в Белом доме, однако они не зашли далеко.

Напомним, вчера в Вашингтоне вышли тысячи людей на митинг против Трампа и его союзника Илона Маска. Кроме этого, такие акции прошли во всех штатах США.

Также недавно впервые раскритиковал Трампа бывший президент США Барак Обама. Он обвинил новую администрацию в двойных стандартах и давлении на СМИ.