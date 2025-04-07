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Новые пошлины США — Трамп отреагировал на падение рынков

7 апреля 2025 08:11
Евгения Брюховецкая - редактор
Трамп заявил, что его не беспокоит падение рынков из-за пошлин
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент США Дональд Трамп отреагировал на падение фондовых рынков из-за введения новых пошлин на импорт товаров из других стран. Он отметил, что его не беспокоят потери рынков.

Об этом пишет Reuters в понедельник, 7 апреля.

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"Я не хочу падения, но иногда надо что-то горькое, чтобы вылечиться. Другие страны плохо с нами обращались из-за глупого руководства. Они забрали наш бизнес, наши деньги, наши рабочие места. Перевезли их в Мексику, Канаду и много в Китай. Это неприемлемо, мы этого не допустим", — сказал Трамп.

По его словам, сейчас "сотни миллиардов долларов ежемесячно вливаются" в США, потому что он поднял тарифы. По мнению президента, "скоро все наладится".

Reuters процитировало Трампа, что иностранным правительствам "придется заплатить много денег" за отмену тарифов. Он охарактеризовал их как "лекарство", что повлекло дальнейшую бойню на мировых финансовых рынках.

"Я не хочу, чтобы что-то упало. Но иногда приходится принимать лекарства, чтобы что-то исправить", — сказал он.

Напомним, конгрессмен-демократ Эл Грин готовит Трампу обвинения для объявления импичмента.

А некоторые американские и вьетнамские компании попросили администрацию США отложить 46% пошлины на товары из Вьетнама.

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