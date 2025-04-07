Трамп заявил, что его не беспокоит падение рынков из-за пошлин

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп отреагировал на падение фондовых рынков из-за введения новых пошлин на импорт товаров из других стран. Он отметил, что его не беспокоят потери рынков.

Об этом пишет Reuters в понедельник, 7 апреля.

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"Я не хочу падения, но иногда надо что-то горькое, чтобы вылечиться. Другие страны плохо с нами обращались из-за глупого руководства. Они забрали наш бизнес, наши деньги, наши рабочие места. Перевезли их в Мексику, Канаду и много в Китай. Это неприемлемо, мы этого не допустим", — сказал Трамп.

По его словам, сейчас "сотни миллиардов долларов ежемесячно вливаются" в США, потому что он поднял тарифы. По мнению президента, "скоро все наладится".

Reuters процитировало Трампа, что иностранным правительствам "придется заплатить много денег" за отмену тарифов. Он охарактеризовал их как "лекарство", что повлекло дальнейшую бойню на мировых финансовых рынках.

"Я не хочу, чтобы что-то упало. Но иногда приходится принимать лекарства, чтобы что-то исправить", — сказал он.

Напомним, конгрессмен-демократ Эл Грин готовит Трампу обвинения для объявления импичмента.

А некоторые американские и вьетнамские компании попросили администрацию США отложить 46% пошлины на товары из Вьетнама.