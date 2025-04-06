Підприємства США та В'єтнаму хочуть відкладення мита

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Деякі компанії США та В'єтнаму попросили адміністрацію Дональда Трампа відкласти заплановані 46% мита на в'єтнамські товари. Зазначається, що мито зашкодить двостороннім комерційним відносинам.

Про це пише Reuters в неділю, 6 квітня.

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Побоювання щодо нових тарифів США

У Торгово-промисловій палаті В'єтнаму та Американській торговій палаті в Ханої висловили занепокоєння щодо "шокуючи високих" тарифів. Відповідний лист надіслали міністру торгівлі Говарду Лутніку.

"Зниження тарифів на продукцію, що надходить до В'єтнаму, і на продукцію, що досягає американського споживача, допоможе компаніям, економіці та споживачам США", — йдеться у листі.

Минулого року країна Південно-Східної Азії, яка є основною регіональною виробничою базою для багатьох західних компаній, мала позитивне сальдо торгового балансу зі США, найбільшим експортним напрямком, у розмірі понад 123 млрд доларів.

В'єтнам знизив кілька мит в якості поступок США ще до того, як Трамп оголосив про глобальні тарифи. Президент Америки та лідер В'єтнаму домовилися обговорити угоду про скасування мит. Це заявили обидва лідери після телефонної розмови. Трамп назвав спілкування "дуже продуктивним".

Нагадаємо, лідер США Дональд Трамп зробив заяву після введення тарифів. Він зазначив, що це допоможе зробити Америку "знову великою".

Український президент Володимир Зеленський прокоментував введення тарифів зі сторони США. Він наголосив, що це не вплине на економіку України.