Чи вплинуть мита США на Україну

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Лідер США Дональд Трамп повідомив про введення 10% мит на імпорт з багатьох країн світу. Народний депутат Ярослав Железняк розповів, чи вплинуть якось нові мита США на Україну.

Про це Железняк повідомив у Telegram у четвер, 3 квітня.

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Железняк про вплив нових мит США на Україну

За словами нардепа, нові тарифи Трампа не сильно вдарять по нашій країні. Зокрема тому, що український експорт до США навіть не дотягує до мільярда і становить лише близько 2% від усього, що ми експортуємо.

"США до нас завозять майже на 3 млрд, взагалі в 5 разів більше. Тому ми отримали "лайт" тариф лише у 10%", — зазначив Железняк.

Також він додав, що найбільше Україна експортувала металургійну продукцію, але ще з березня для нас діє тариф у 25% на сталь та алюміній. Зокрема, нардеп нагадав про труби й зауважив, що на них також уже встановлено тариф, а крім того — діють антидемпінгові заходи.

"Ще десь третину експорту складає аграрна та харчова продукція. Але там теж вже і так очікували з квітня тариф", — пояснив депутат.

А також зазначив, що з огляду на всі вищеперелічені фактори, нові мита США не є катастрофічними для України. Крім того, Железняк навіть побачив у цій ситуації нові можливості для України.

"Ну тому не катастрофа, особливо коли для інших умови гірші (наш тариф 10% це ж не 54% як у Китаю). Тут маленький нюанс, зараз то ЄС, Китай, Індія та інші на продукцію з США у відповідь теж запровадять тарифи... І тут для нас відкривається вікно можливостей зайти на їх ринок", — резюмував депутат.

Скриншот повідомлення нардепа/Telegram

Нагадаємо, що ми зібрали низку заяв світових лідерів з реакцією на запровадження Трампом нових мит.

Крім того, на нові тарифи США відреагувала й президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Лідерка сказала, що Європа готова відповісти на цей крок Трампа.