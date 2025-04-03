Нові мита від США — як реагує світ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп запровадив 10% мита на всі товари, що надходять до Америки. Своєю чергою, низка світових лідерів зробили заяви у відповідь на тарифи Трампа.

Новини.LIVE зібрали заяви світових лідерів щодо запровадження мит з боку США.

Читайте також:

Нові мита від США — реакція світових лідерів

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні сказав, що його країна готова відповісти на тарифи з боку США.

"Ми відповімо на тарифи Трампа контрзаходами. Захищатимемо свій ринок", — наголосив Карні.

Міністерка торгівлі Норвегії Сесіліє Мюрсет у відповідь на нові мита Трампа сказала, що це дуже потужний удар по світовій економіці.

"Це серйозний удар по світовій економіці. Для Норвегії ситуація критична: попередні оцінки свідчать про 10–15% мит проти нас. Нам потрібно чітко зрозуміти, якими будуть наслідки", — сказала міністерка.

Скриншот допису президентки Швейцарії/X

Своєю чергою, президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер досить стримано відреагувала на мита Трампа.

"Мито США взято до відома. Пріоритет — довгострокові економічні інтереси, вільна торгівля та дотримання міжнародного права", — сказала президентка.

Натомість прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон жалкує, що так сталося. На його думку, вільна торгівля є ключем до успіху Заходу.

"Шкодую через шлях, яким пішли США. Саме завдяки відкритості ми слухаємо музику на Spotify і використовуємо iPhone. Вільна торгівля — основа успіху Заходу, — наголосив прем’єр.

Водночас прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе вважає, що нові мита з боку Сполучених Штатів є безпідставними. За його словами, такі вчинки Трампа шкодять партнерству.

"Ці мита безпідставні. Трамп говорить про взаємність, але 10% — це не взаємність. Це дії, які підривають партнерство. Це не вчинок друга", — зазначив урядовець Австралії.

Скриншот повідомлення прем'єра Ірландії. Колаж: Новини.LIVE

Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін сказав, що його країна шукатиме можливості переговорів зі Штатами, аби врегулювати питання мит.

"Наш пріоритет — захист робочих місць. Ірландія разом з ЄС шукатиме шляхи переговорів із США, щоб зменшити шкоду від мит", — зауважив Міхал Мартін.

Скриншот повідомлення прем'єра Польщі. Колаж: Новини.LIVE

Натомість прем’єр Польщі Дональд Туск не вважає рішення Трампа щодо запровадження нових мит адекватним та дружнім.

"Дружба — це партнерство. А партнерство — це справжня взаємність. Потрібні адекватні рішення", — сказав Туск.

Своєю чергою, глава МЗС Данії Ларс Льокке Расмуссен сказав, що запровадження мит з боку США — це шлях у нікуди. Зокрема він пригрозив рішучою відповіддю Європи.

"Торгова війна — шлях у нікуди. Замість нових бар’єрів маємо їх знімати. Європа відповість єдиним фронтом — рішуче й пропорційно", — наголосив очільник МЗС Данії.

Нагадаємо, що на мита Трампа відреагувала й президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона сказала, що Європа готова відповісти на тарифи з боку США.

Крім того, лідер США також запровадив 25% тариф на всі імпортні автомобілі, які потрапляють до Америки.