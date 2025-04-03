Урсула фон дер Ляєн сказала, що Європа готова відповісти на мита США

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на мита США. Дипломатка зазначила, що Європа готова відповісти на тарифи Трампа.

Про це фон дер Ляєн сказала під час свого виступу, який опублікувала у соцмережі X.

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Фон дер Ляєн зазначила, що універсальні тарифи, оголошені США, є серйозним ударом по бізнесу та споживачам у всьому світі. Також вона наголосила, що Європа готова відповісти на такі дії Трампа.

"Європа готова відповісти. Ми завжди будемо захищати наші інтереси та цінності. Ми також готові до взаємодії", — зазначила президентка ЄК.

Також вона додала, що необхідно усвідомити величезні наслідки запровадження універсальних тарифів для всього світу з боку США. За словами глави Єврокомісії, від тарифів США сильно постраждає глобальна економіка, а також зросте невизначеність.

"Від тарифів США сильно постраждає глобальна економіка, невизначність зросте. Наслідки будуть жахливими для мільйонів людей у всьому світі та для найбільш вразливих країн, які зараз підлягають одним із найвищих мит США. Тарифи також завдадуть шкоди споживачам по всьому світу. Це відчуватиметься відразу — мільйони громадян зіштовхнуться з вищими цінами на продукти, ліки, а також транспорт. Інфляція зросте і це зокрема зашкодить найбільш вразливим громадянам", — пояснила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що 3 квітня Сполучені Штати запровадили 25% мито на автомобілі — мовиться про всі автівки з іноземних країн.

Раніше ми писали про те, що президентка Європейської комісії вже заявляла про те, що Європа готова відповісти Трампу на підвищення тарифів.