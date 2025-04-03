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Европа готова ответить — фон дер Ляйен о пошлинах США

3 апреля 2025 07:56
Евтушенко Алина - редактор
Урсула фон дер Ляйен сказала, что Европа готова ответить на пошлины США
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters
Евтушенко Алина - редактор

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на пошлины США. Дипломат отметила, что Европа готова ответить на тарифы Трампа.

Об этом фон дер Ляйен сказала во время своего выступления, которое опубликовала в соцсети X.

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Фон дер Ляйен отметила, что универсальные тарифы, объявленные США, являются серьезным ударом по бизнесу и потребителям во всем мире. Также она подчеркнула, что Европа готова ответить на такие действия Трампа.

"Европа готова ответить. Мы всегда будем защищать наши интересы и ценности. Мы также готовы к взаимодействию", — отметила президент ЕК.

Также она добавила, что необходимо осознать огромные последствия введения универсальных тарифов для всего мира со стороны США. По словам главы Еврокомиссии, от тарифов США сильно пострадает глобальная экономика, а также возрастет неопределенность.

"От тарифов США сильно пострадает глобальная экономика, неопределенность возрастет. Последствия будут ужасными для миллионов людей во всем мире и для наиболее уязвимых стран, которые сейчас подлежат одним из самых высоких пошлин США. Тарифы также нанесут ущерб потребителям по всему миру. Это будет ощущаться сразу — миллионы граждан столкнутся с более высокими ценами на продукты, лекарства, а также транспорт. Инфляция возрастет и это в частности повредит наиболее уязвимым гражданам", — объяснила фон дер Ляйен.

Напомним, что 3 апреля Соединенные Штаты ввели 25% пошлину на автомобили — речь идет обо всех автомобилях из иностранных стран.

Ранее мы писали о том, что президент Европейской комиссии уже заявляла о том, что Европа готова ответить Трампу на повышение тарифов.

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