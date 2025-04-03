Новые пошлины от США - как реагирует мир

Торговая война — реакция мировых лидеров на пошлины Трампа
Президент США Дональд Трамп ввел 10% пошлины на все товары, поступающие в Америку. В свою очередь, ряд мировых лидеров сделали заявления в ответ на тарифы Трампа.
Новини.LIVE собрали заявления мировых лидеров о введении пошлин со стороны США.
Новые пошлины от США — реакция мировых лидеров
Следовательно, премьер-министр Канады Марк Карни сказал, что его страна готова ответить на тарифы со стороны США.
"Мы ответим на тарифы Трампа контрмерами. Будем защищать свой рынок", — подчеркнул Карни.
Министр торговли Норвегии Сесилие Мюрсет в ответ на новые пошлины Трампа сказала, что это очень мощный удар по мировой экономике.
"Это серьезный удар по мировой экономике. Для Норвегии ситуация критическая: предварительные оценки свидетельствуют о 10-15% пошлин против нас. Нам нужно четко понять, какими будут последствия", — сказала министр.
В свою очередь, президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер достаточно сдержанно отреагировала на пошлины Трампа.
"Пошлины США приняты к сведению. Приоритет - долгосрочные экономические интересы, свободная торговля и соблюдение международного права", — сказала президент.
Зато премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сожалеет, что так произошло. По его мнению, свободная торговля является ключом к успеху Запада.
"Сожалею из-за пути, которым пошли США. Именно благодаря открытости мы слушаем музыку на Spotify и используем iPhone. Свободная торговля — основа успеха Запада, — подчеркнул премьер.
В то же время премьер-министр Австралии Энтони Албанезе считает, что новые пошлины со стороны Соединенных Штатов являются безосновательными. По его словам, такие поступки Трампа вредят партнерству.
"Эти пошлины безосновательны. Трамп говорит о взаимности, но 10% - это не взаимность. Это действия, которые подрывают партнерство. Это не поступок друга", — отметил чиновник Австралии.
Премьер-министр Ирландии Михал Мартин сказал, что его страна будет искать возможности переговоров со Штатами, чтобы урегулировать вопрос пошлин.
"Наш приоритет — защита рабочих мест. Ирландия вместе с ЕС будет искать пути переговоров с США, чтобы уменьшить ущерб от пошлин", — отметил Михал Мартин.
Зато премьер Польши Дональд Туск не считает решение Трампа о введении новых пошлин адекватным и дружественным.
"Дружба — это партнерство. А партнерство — это настоящая взаимность. Нужны адекватные решения", — сказал Туск.
В свою очередь, глава МИД Дании Ларс Льокке Расмуссен сказал, что введение пошлин со стороны США — это путь в никуда. В частности он пригрозил решительным ответом Европы.
"Торговая война - путь в никуда. Вместо новых барьеров должны их снимать. Европа ответит единым фронтом — решительно и пропорционально", — подчеркнул глава МИД Дании.
Напомним, что на пошлины Трампа отреагировала и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она сказала, что Европа готова ответить на тарифы со стороны США.
Кроме того, лидер США также ввел 25% тариф на все импортные автомобили, которые попадают в Америку.
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