Новые пошлины от США - как реагирует мир

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп ввел 10% пошлины на все товары, поступающие в Америку. В свою очередь, ряд мировых лидеров сделали заявления в ответ на тарифы Трампа.

Новини.LIVE собрали заявления мировых лидеров о введении пошлин со стороны США.

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Следовательно, премьер-министр Канады Марк Карни сказал, что его страна готова ответить на тарифы со стороны США.

"Мы ответим на тарифы Трампа контрмерами. Будем защищать свой рынок", — подчеркнул Карни.

Министр торговли Норвегии Сесилие Мюрсет в ответ на новые пошлины Трампа сказала, что это очень мощный удар по мировой экономике.

"Это серьезный удар по мировой экономике. Для Норвегии ситуация критическая: предварительные оценки свидетельствуют о 10-15% пошлин против нас. Нам нужно четко понять, какими будут последствия", — сказала министр.

Скриншот сообщения президента Швейцарии/X

В свою очередь, президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер достаточно сдержанно отреагировала на пошлины Трампа.

"Пошлины США приняты к сведению. Приоритет - долгосрочные экономические интересы, свободная торговля и соблюдение международного права", — сказала президент.

Зато премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сожалеет, что так произошло. По его мнению, свободная торговля является ключом к успеху Запада.

"Сожалею из-за пути, которым пошли США. Именно благодаря открытости мы слушаем музыку на Spotify и используем iPhone. Свободная торговля — основа успеха Запада, — подчеркнул премьер.

В то же время премьер-министр Австралии Энтони Албанезе считает, что новые пошлины со стороны Соединенных Штатов являются безосновательными. По его словам, такие поступки Трампа вредят партнерству.

"Эти пошлины безосновательны. Трамп говорит о взаимности, но 10% - это не взаимность. Это действия, которые подрывают партнерство. Это не поступок друга", — отметил чиновник Австралии.

Скриншот сообщения премьера Ирландии. Коллаж: Новини.LIVE

Премьер-министр Ирландии Михал Мартин сказал, что его страна будет искать возможности переговоров со Штатами, чтобы урегулировать вопрос пошлин.

"Наш приоритет — защита рабочих мест. Ирландия вместе с ЕС будет искать пути переговоров с США, чтобы уменьшить ущерб от пошлин", — отметил Михал Мартин.

Скриншот сообщения премьера Польши. Коллаж: Новини.LIVE

Зато премьер Польши Дональд Туск не считает решение Трампа о введении новых пошлин адекватным и дружественным.

"Дружба — это партнерство. А партнерство — это настоящая взаимность. Нужны адекватные решения", — сказал Туск.

В свою очередь, глава МИД Дании Ларс Льокке Расмуссен сказал, что введение пошлин со стороны США — это путь в никуда. В частности он пригрозил решительным ответом Европы.

"Торговая война - путь в никуда. Вместо новых барьеров должны их снимать. Европа ответит единым фронтом — решительно и пропорционально", — подчеркнул глава МИД Дании.

Напомним, что на пошлины Трампа отреагировала и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она сказала, что Европа готова ответить на тарифы со стороны США.

Кроме того, лидер США также ввел 25% тариф на все импортные автомобили, которые попадают в Америку.