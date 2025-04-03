Повлияют ли пошлины США на Украину

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Лидер США Дональд Трамп сообщил о введении 10% пошлин на импорт из многих стран мира. Народный депутат Ярослав Железняк рассказал, повлияют ли как-то новые пошлины США на Украину.

Об этом Железняк сообщил в Telegram в четверг, 3 апреля.

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По словам нардепа, новые тарифы Трампа не сильно ударят по нашей стране. В частности, потому что украинский экспорт в США даже не дотягивает до миллиарда и составляет всего около 2% от общего объёма нашего экспорта.

"США к нам завозят почти на 3 млрд, вообще в 5 раз больше. Поэтому мы получили "лайт" тариф всего в 10%", — отметил Железняк.

Также он отметил, что основную часть украинского экспорта составляла металлургическая продукция. Однако на сталь и алюминий с марта уже действует тариф в 25%. В частности, нардеп напомнил о трубах — на них также установлен тариф, а кроме того, применяются антидемпинговые меры.

"Еще где-то треть экспорта составляет аграрная и пищевая продукция. Но там тоже уже и так ожидали с апреля тариф", — объяснил депутат.

А также отметил, что учитывая все вышеперечисленные факторы, новые пошлины США не являются катастрофическими для Украины. Кроме того, Железняк даже увидел в этой ситуации новые возможности для Украины.

"Ну поэтому не катастрофа, особенно когда для других условия хуже (наш тариф 10% это же не 54% как у Китая). Здесь маленький нюанс, сейчас то ЕС, Китай, Индия и другие на продукцию из США в ответ тоже введут тарифы... И здесь для нас открывается окно возможностей зайти на их рынок", — резюмировал депутат.

Скриншот сообщения нардепа/Telegram

Напомним, что мы собрали ряд заявлений мировых лидеров с реакцией на введение Трампом новых пошлин.

Кроме того, на новые тарифы США отреагировала и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Лидер сказала, что Европа готова ответить на этот шаг Трампа.