Предприятия США и Вьетнама хотят отложения пошлины

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Некоторые компании США и Вьетнама попросили администрацию Дональда Трампа отложить запланированные 46% пошлины на вьетнамские товары. Отмечается, что пошлина повредит двусторонним коммерческим отношениям.

Об этом пишет Reuters в воскресенье, 6 апреля.

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Опасения относительно новых тарифов США

В Торгово-промышленной палате Вьетнама и Американской торговой палате в Ханое выразили обеспокоенность относительно "шокирующе высоких" тарифов. Соответствующее письмо направили министру торговли Говарду Лутнику.

"Снижение тарифов на продукцию, поступающую во Вьетнам, и на продукцию, достигающую американского потребителя, поможет компаниям, экономике и потребителям США", — говорится в письме.

В прошлом году страна Юго-Восточной Азии, которая является основной региональной производственной базой для многих западных компаний, имела положительное сальдо торгового баланса с США, крупнейшим экспортным направлением, в размере более 123 млрд долларов.

Вьетнам снизил несколько пошлин в качестве уступок США еще до того, как Трамп объявил о глобальных тарифах. Президент Америки и лидер Вьетнама договорились обсудить соглашение об отмене пошлин. Это заявили оба лидера после телефонного разговора. Трамп назвал общение "очень продуктивным".

Напомним, лидер США Дональд Трамп сделал заявление после введения тарифов. Он отметил, что это поможет сделать Америку "снова великой".

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал введение тарифов со стороны США. Он отметил, что это не повлияет на экономику Украины.