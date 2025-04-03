Торгівельна війна США — Трамп прокоментував тарифи на імпорт

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Дональд Трамп ввів тарифи на імпорт товарів у Сполучені Штати Америки. Він зазначив, що це зробить Америку "знову великою".

Про це лідер США Дональд Трамп написав в соцмережі Truth Social у четвер, 3 квітня.

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Американський президент попри потрясіння ринків та підвищення ризиків зниження економічної активності США, налаштований оптимістично щодо запроваджених ним тарифів. Вони стосуються усього імпорту до Америки.

"Операцію завершено! Хворий живий, одужує. Прогноз такий, що пацієнт буде набагато сильнішим, більшим, кращим та стійкішим, ніж будь-коли. Зробимо Америку знову великою", — написав Трамп.

Повідомлення Дональда Трампа. Фото: скриншот

Разом з тим, за даними Reuters, через пів доби після того, як Америка оголосила про тарифи, ф'ючерси на S&P 500 і Nasdaq на Волл-стріт впали на 3,4% і 3,9% відповідно. Крім того, долар США втратив 2% вартості.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп оголосив про введення 10% мит на імпорт з багатьох країн світу. Крім того, він запровадив вищі ставки для країн, які мають найвищий торгівельний дефіцит зі Штатами.

На фондових ринках США відбулось різке падіння через оголошення Трампом нового пакета масштабних імпортних тарифів. Сподівання інвесторів про м'якший підхід Штатів не справдились.