Тарифи Трампа обвалили ринки — Apple Nike і Nasdaq в мінусі

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Оголошення Дональдом Трампом нового пакета масштабних імпортних тарифів призвело до різкого падіння на фондових ринках США. Заява про запровадження мінімального 10% тарифу на увесь імпорт до країни та додаткові мита на товари з 60 держав шокувала інвесторів, які ще напередодні сподівалися на м’якіший підхід.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Ф’ючерси на S&P 500 зазнали падіння понад 3,5%, а контракти на Nasdaq 100 втратили близько 4,5%. Найгірше відреагували акції компаній, чия діяльність тісно пов’язана з глобальними ланцюгами постачання — зокрема, Apple Inc. втратила до 6,9%, а Nike, Gap і Lululemon — щонайменше по 7%.

Водночас спостерігалося зростання попиту на облігації, які інвестори вважають безпечними активами. Ціни на казначейські папери США, Австралії та Нової Зеландії зросли, а японська єна укріпилася як валюта-притулок.

Трамп наголосив, що цей крок є необхідним для "відновлення балансу у світовій торгівлі" й "довгострокового процвітання Америки". Проте ринки побачили в цьому загрозу чергового витка торгівельної війни, зокрема з Китаєм, Європейським Союзом, Японією та В’єтнамом, які потрапили під найсуворіші обмеження — тарифи на їхні товари становитимуть від 20% до 34%.

Фондовий ринок США втратив понад $2 трлн у короткі терміни. Фото: скриншот

Аналітики розділилися у думках щодо доцільності нових тарифів Трампа

За словами аналітиків, це може бути лише початком нової фази економічної напруги.

"Це сповільнить торгівлю і призведе до зростання витрат для компаній і споживачів", — заявив Майкл О'Рурк з JonesTrading. Він вважає, що у відповідь інші країни можуть запровадити дзеркальні заходи, що тільки поглибить кризу.

Міністр фінансів США Скотт Бессент закликав іноземні уряди утриматися від відповідних дій, наголошуючи, що нинішній тарифний рівень не зростатиме, якщо не буде нових провокацій.

Втім, більшість аналітиків вважає, що оголошення Трампа не є фіксованою політикою, а лише початком складних перемовин. Частина аналітиків заявила, що, на їх думку, ринок може скористатися нинішнім розпродажем як можливістю для вигідного входу в активи.

Серед ризиків аналітики називають інфляцію, падіння корпоративних прибутків, уповільнення глобального ВВП і нестабільність на валютних ринках. Попри зростання прибутковості держоблігацій США до 4,21%, долар втратив 0,2% у вартості. Інвестори очікують, що економічне гальмування змусить Федеральну резервну систему переглянути монетарну політику.

Падіння активності зворотного викупу акцій помітили ще один тривожний сигнал. У березні обсяги buyback оголошені компаніями склали лише $39,1 млрд — мінімум із жовтня 2020 року.

Нагадаємо, Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці США, щоб мати ширші повноваження.

На рішення Трампа відреагували у ЄС — Урсула фон дер Ляєн анонсувала виступ щодо цього.

Цікаво, що Дональд Трамп не вніс у перелік з митами Росію та Білорусь.