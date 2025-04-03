Трамп оголосив мита — Урсула фон дер Ляєн виступить із відповіддю 3 квітня

Урсула фон дер Ляєн. Фото: УНІАН

У середу, 2 квітня, президент США Дональд Трамп оголосив 10% мито на імпорт із практично всіх країн світу, а проти деяких держав задіяно більш радикальний розмір тарифу. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн збирається відреагувати на це.

Про це повідомляє The Guardian.

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"Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка перебуває в Узбекистані на саміті, представить реакцію ЄС завтра о 5 ранку за центральноєвропейським часом (о 6 ранку за київським. — Ред.)", — ідеться в публікації.

Нагадаємо, що вчора Трамп оголосив про мито в розмірі 25% на авто з іноземних держав.

Також ми писали, що президент США ввів 10% і не тільки мито майже проти всіх країн світу. З повним переліком можна ознайомитися за цим посиланням.