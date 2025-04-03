Трамп оголосив мита — Урсула фон дер Ляєн виступить із відповіддю 3 квітня

Трамп оголосив мита — глава Єврокомісії виступить із відповіддю
У середу, 2 квітня, президент США Дональд Трамп оголосив 10% мито на імпорт із практично всіх країн світу, а проти деяких держав задіяно більш радикальний розмір тарифу. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн збирається відреагувати на це.
Про це повідомляє The Guardian.
Коли чекати на реакцію глави Єврокомісії
"Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка перебуває в Узбекистані на саміті, представить реакцію ЄС завтра о 5 ранку за центральноєвропейським часом (о 6 ранку за київським. — Ред.)", — ідеться в публікації.
Нагадаємо, що вчора Трамп оголосив про мито в розмірі 25% на авто з іноземних держав.
Також ми писали, що президент США ввів 10% і не тільки мито майже проти всіх країн світу. З повним переліком можна ознайомитися за цим посиланням.
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