Трамп объявил пошлины — Урсула фон дер Ляйен выступит с ответом 3 апреля

Трамп объявил пошлины — глава Еврокомиссии выступит с ответом
В среду, 2 апреля, президент США Дональд Трамп объявил 10% пошлину на импорт из практических всех стран мира, а против некоторых государств задействован более радикальный размер тарифа. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается отреагировать на это.
Об этом сообщает The Guardian.
Когда ждать реакцию главы Еврокомиссии
"Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая находится в Узбекистане на саммите, представит реакцию ЕС завтра в 5 утра по центральноевропейскому времени (в 6 утра по киевскому. — Ред.)", — говорится в публикации.
Напомним, что вчера Трамп объявил о пошлине в размере 25% на авто из иностранных государств.
Также мы писали, что президент США ввел 10% и не только пошлину почти против всех стран мира. С полным перечнем можно ознакомиться по этой ссылке.
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