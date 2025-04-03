Трамп объявил пошлины — Урсула фон дер Ляйен выступит с ответом 3 апреля

Урсула фон дер Ляйен. Фото: УНИАН

В среду, 2 апреля, президент США Дональд Трамп объявил 10% пошлину на импорт из практических всех стран мира, а против некоторых государств задействован более радикальный размер тарифа. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается отреагировать на это.

Об этом сообщает The Guardian.

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Когда ждать реакцию главы Еврокомиссии

"Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая находится в Узбекистане на саммите, представит реакцию ЕС завтра в 5 утра по центральноевропейскому времени (в 6 утра по киевскому. — Ред.)", — говорится в публикации.

Напомним, что вчера Трамп объявил о пошлине в размере 25% на авто из иностранных государств.

Также мы писали, что президент США ввел 10% и не только пошлину почти против всех стран мира. С полным перечнем можно ознакомиться по этой ссылке.