Тарифы Трампа обвалили рынки — Apple Nike и Nasdaq в минусе

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Объявление Дональдом Трампом нового пакета масштабных импортных тарифов привело к резкому падению на фондовых рынках США. Заявление о введении минимального 10% тарифа на весь импорт в страну и дополнительные пошлины на товары из 60 государств шокировало инвесторов, которые еще накануне надеялись на более мягкий подход.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Фьючерсы на S&P 500 потерпели падение более 3,5%, а контракты на Nasdaq 100 потеряли около 4,5%. Хуже всего отреагировали акции компаний, чья деятельность тесно связана с глобальными цепочками поставок — в частности, Apple Inc. потеряла до 6,9%, а Nike, Gap и Lululemon — минимум по 7%.

В то же время наблюдался рост спроса на облигации, которые инвесторы считают безопасными активами. Цены на казначейские бумаги США, Австралии и Новой Зеландии выросли, а японская иена укрепилась как валюта-убежище.

Трамп подчеркнул, что этот шаг необходим для "восстановления баланса в мировой торговле" и "долгосрочного процветания Америки". Однако рынки увидели в этом угрозу очередного витка торговой войны, в частности с Китаем, Европейским Союзом, Японией и Вьетнамом, которые попали под самые строгие ограничения - тарифы на их товары составят от 20% до 34%.

Фондовый рынок США потерял более $2 трлн в короткие сроки. Фото: скриншот

Аналитики разделились во мнениях относительно целесообразности новых тарифов Трампа

По словам аналитиков, это может быть лишь началом новой фазы экономического напряжения.

"Это замедлит торговлю и приведет к росту расходов для компаний и потребителей", — заявил Майкл О'Рурк из JonesTrading. Он считает, что в ответ другие страны могут ввести зеркальные меры, что только углубит кризис.

Министр финансов США Скотт Бессент призвал иностранные правительства воздержаться от ответных действий, подчеркивая, что нынешний тарифный уровень не будет расти, если не будет новых провокаций.

Впрочем, большинство аналитиков считает, что объявление Трампа не является фиксированной политикой, а лишь началом сложных переговоров. Часть аналитиков заявила, что, по их мнению, рынок может воспользоваться нынешней распродажей как возможностью для выгодного входа в активы.

Среди рисков аналитики называют инфляцию, падение корпоративных прибылей, замедление глобального ВВП и нестабильность на валютных рынках. Несмотря на рост доходности гособлигаций США до 4,21%, доллар потерял 0,2% в стоимости. Инвесторы ожидают, что экономическое торможение заставит Федеральную резервную систему пересмотреть монетарную политику.

Падение активности обратного выкупа акций заметили еще один тревожный сигнал. В марте объемы buyback объявленные компаниями составили лишь $39,1 млрд — минимум с октября 2020 года.

Напомним, Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике США, чтобы иметь более широкие полномочия.

На решение Трампа отреагировали в ЕС — Урсула фон дер Ляйен анонсировала выступление по этому поводу.

Интересно, что Дональд Трамп не внес в перечень с пошлинами Россию и Беларусь.