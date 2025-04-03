Трамп ввів мита — Росії та Білорусі немає в списку

Володимир Путін і Олександр Лукашенко. Фото: росЗМІ

Учора президент США Дональд Трамп оголосив мито в розмірі 10% і більше проти багатьох країн світу. Однак до цього переліку не потрапили ані Росія, ані Білорусь, ані низка інших держав.

Про це повідомляє The New York Times.

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Росії та Білорусі немає в митах Трампа

Представник Білого дому на умовах анонімності заявив, що Росія, Білорусь, Куба і Північна Корея не підпадають під дії оголошених у середу взаємних тарифів.

"Вони і так стикаються з надзвичайно високими тарифами, а наші раніше введені санкції унеможливлюють будь-яку значущу торгівлю з цими країнами", — пояснив представник Білого дому.

Також низка ЗМІ пишуть, що про цю ситуацію вже висловився глава Мінфіну США. За його словами, відсутність РФ і Білорусі в списках щодо імпортного мита пояснюється тим, що США не ведуть з ними торгівлю.

Нагадаємо, що з повним списком країн, які потрапили під мита США, а також який розмір тарифів проти кожної з них — можна ознайомитися за цим посиланням.

Також ми писали, що Трамп оголосив 25% мито на всі імпортні автомобілі. Йдеться про авто з усіх країн світу, які надходять до США.