Трамп ввел пошлины — России и Беларуси нет в списке

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: росСМИ

Вчера президент США Дональд Трамп объявил пошлину в размере 10% и больше против многих стран мира. Однако в этот перечень не попали ни Россия, ни Беларусь, ни ряд других государств.

Об этом сообщает The New York Times.

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Представитель Белого дома на условиях анонимности заявил, что Россия, Беларусь, Куба и Северная Корея не подпадают под действия объявленных в среду взаимных тарифов.

"Они и так сталкиваются с чрезвычайно высокими тарифами, а наши ранее вселенные санкцию исключают любую значимую торговлю с этими странами", — пояснил представитель Белого дома.

Также ряд СМИ пишут, что об этой ситуации уже высказался глава Минфина США. По его словам, отсутствие РФ и Беларуси в списках по импортным пошлины объясняется тем, что США не ведут с ними торговлю.

Напомним, что с полным списком стран, которые попали под пошлины США, а также каков размер тарифов против каждой из них — можно ознакомиться по этой ссылке.

Также мы писали, что Трамп объявил 25% пошлину на все импортные автомобили. Речь идет об авто из всех стран мира, которые поступают в США.