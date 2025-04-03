Трамп запровадив надзвичайний стан в економіці США 2 квітня

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення національного надзвичайного стану в економіці країни. Це було необхідно для того, щоб отримати широкі повноваження для встановлення тарифів.

Про це повідомляє CNN і йдеться на офіційному сайті Білого дому.

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Американський лідер заявив, що США зазнають несправедливого поводження з боку іноземних держав. Зокрема, ці країни залюбки продають американським споживачам свої товари, але створюють торговельні бар'єри, щоб зробити продукцію, вироблену в США, непривабливою та неконкурентоспроможною.

CNN пише, що торговий дефіцит США означає, що 2024 року країна імпортувала товарів на 1,2 трлн доларів більше, ніж експортувала. Це стало рекордним показником.

Однак, більшість економістів сходяться на думці, що розрив у торгівлі товарами не відображає всієї картини економічної картини Америки з її торговими партнерами. Наприклад, у США є профіцит у сфері послуг. Так, минулого року експорт американських послуг склав 1,1 трлн доларів, що є найбільшим показником в історії.

Торговий дефіцит компенсується експортом капіталу і фінансових активів (у США є профіцит), який включає в себе операції з іноземними активами і міжнародне списання боргів.

Проте Трамп спробував використати тарифи для відновлення промислової могутності Америки.

Про що йдеться

Нагадаємо, вчора 2 квітня президент США оголосив 10% мито щодо фактично всіх країн світу (мова йде про імпорт). Причому проти 60 держав застосовано більш радикальні заходи. У списку, на кого діятимуть мита, є й Україна, але водночас там немає Росії та Білорусі. Чи діятимуть тарифи проти цих двох країн, поки що до кінця незрозуміло.

Також ми писали, починаючи з 3 квітня набуде чинності 25% мито на автомобілі, які надходять до США. Йдеться про всі авто з іноземних держав.