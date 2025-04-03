Трамп ввел чрезвычайное положение в экономике США 2 апреля

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил о введении национального чрезвычайного положения в экономике страны. Это было необходимо для того, чтобы получить широкие полномочия для установления тарифов.

Об этом сообщает CNN и говорится на официальном сайте Белого дома.

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Почему Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике США

Американский лидер заявил, что США подвергаются несправедливому обращению со стороны иностранных государств. В частности, эти страны охотно продают американским потребителям свои товары, но создают торговые барьеры, чтобы сделать продукцию, произведенную в США, непривлекательной и неконкурентоспособной.

CNN пишет, что торговый дефицит США означает, что в 2024 году страна импортировала товаров на 1,2 трлн долларов больше, чем экспортировала. Это стало рекордным показателем.

Однако, большинство экономистов сходятся во мнении, что разрыв в торговле товарами не отражает всей картины экономической картины Америки с ее торговыми партнерами. Например, у США есть профицит в сфере услуг. Так, в прошлом году экспорт американских услуг составил 1,1 трлн долларов, что является наибольшим показателем в истории.

Торговый дефицит компенсируется экспортом капитала и финансовых активов (у США есть профицит), который включает в себя операции с иностранными активами и международное списание долгов.

Тем не менее, Трамп попытался использовать тарифы для восстановления промышленной мощи Америки.

О чем речь

Напомним, вчера 2 апреля президент США объявил 10% пошлину в отношении фактически всех стран мира (речь про импорт). Причем против 60 государств применены более радикальные меры. В списке, на кого будут действовать пошлины, есть и Украина, но в то же время там нет России и Беларуси. Будут ли действовать тарифы против этих двух стран, пока до конца неясно.

Также мы писали, начиная с 3 апреля в силу вступит 25% пошлина на автомобили, которые поступают в США. Речь идет обо всех авто из иностранных государств.