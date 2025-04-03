Торговая война США — Трамп прокомментировал тарифы на импорт

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Дональд Трамп ввел тарифы на импорт товаров в Соединенные Штаты Америки. Он отметил, что это сделает Америку "снова великой".

Об этом лидер США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social в четверг, 3 апреля.

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Американский президент несмотря на потрясения рынков и повышение рисков снижения экономической активности США, настроен оптимистично относительно введенных им тарифов. Они касаются всего импорта в Америку.

"Операция завершена! Больной жив, выздоравливает. Прогноз таков, что пациент будет намного сильнее, больше, лучше и устойчивее, чем когда-либо. Сделаем Америку снова великой", — написал Трамп.

Сообщение Дональда Трампа. Фото: скриншот

Вместе с тем, по данным Reuters, через полсуток после того, как Америка объявила о тарифах, фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq на Уолл-стрит упали на 3,4% и 3,9% соответственно. Кроме того, доллар США потерял 2% стоимости.

Напомним, ранее Дональд Трамп объявил о введении 10% пошлин на импорт из многих стран мира. Кроме того, он ввел более высокие ставки для стран, которые имеют самый высокий торговый дефицит со Штатами.

На фондовых рынках США произошло резкое падение из-за объявления Трампом нового пакета масштабных импортных тарифов. Надежды инвесторов о более мягком подходе Штатов не оправдались.