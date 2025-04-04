Нові тарифи США — Зеленський пояснив вплив на Україну

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

США розпочали торговельні війни, ввівши мито на імпорт. Однак тарифи значною мірою не вплинуть на економіку країни, це пов'язано з низьким обсягом товарообігу.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу у п'ятницю, 4 квітня.

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За словами глави держави, станом на зараз товарообіг між Україною та США становить 3,5 мільярда доларів. Зеленський наголосив, що це досить мало.

"У нас сьогодні 3,5 млрд товарообіг між нами й США. Ми розуміємо, які мита були ще до цього на нашу металургію — у нас було 25% ще раніше, а потім, після початку повномасштабної війни, тариф був зменшений, і мені здається, на сьогодні він повернувся", — зазначив президент.

Зеленський додав, що Україна не відчує наслідків впровадження Америкою мита. Він наголосив на тому, що серйозних проблем це не спричинить.

"Це не ті обсяги, про які сьогодні можна говорити з якимись проблемами. Для нас це не є проблема", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, Дональд Трамп зробив першу заяву після введення тарифів на імпорт товарів у США. За його словами, такий крок зробить Америку "знову великою".

Також нардеп Ярослав Железняк розповів про те, чи вплинуть нові мита Сполучених Штатів Америки на Україну.