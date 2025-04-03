Китай вимагає скасування мит США та готує контрзаходи

Чоловік в Китаї іде повз вивіски з індексом. Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Пекін офіційно закликав США негайно скасувати нові торгівельні мита, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа, попередивши про готовність до жорстких контрзаходів. У Китаї заявили, що Сполучені Штати знехтували багаторічними домовленостями в межах міжнародних торгівельних переговорів і тепер ставлять під загрозу глобальні ланцюги постачання.

Про це повідомляє Reuters.

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Трамп встановив високі мита проти Китаю

Нові мита, які мають набути чинності з 9 квітня, включають базовий 10% тариф майже на всі китайські товари, а також більш високі "взаємні" збори. Окрім цього, Трамп підписав указ про закриття податкової лазівки "de minimis", яка дозволяла безмитне ввезення недорогих товарів із Китаю та Гонконгу.

За словами американського Мінфіну, Пекін не виконав своїх зобов’язань у рамках торгівельної угоди "Фаза 1", підписаної ще у 2020 році, згідно з якою Китай мав збільшити обсяги закупівель американських товарів на 200 мільярдів доларів за два роки. Пандемія зірвала ці плани, тож торішній імпорт із США склав лише 164 мільярди доларів.

Китай зміцнює торгівлю з іншими країнами

Китайські економісти вважають, що негативний вплив нових мит буде не надто великим. Як зазначає професор Кембриджського університету Вільям Херст, США поступово втрачають значення як торгівельний партнер для Пекіна, а от з ЄС, Південно-Східною Азією та Африкою обсяг торгівлі лише зростає.

Однак експортери у Китаї вже стикаються з новими викликами. Перехід на альтернативні ринки, такі як В’єтнам, Індія чи Мексика, не лише не дає бажаного результату через нові мита США (від 24% до 46%), а й загрожує ціновими війнами між постачальниками, що провокує дефляційні процеси в другій за обсягом економіці світу. Уряд обіцяє посилити внутрішнє стимулювання, монетарне пом’якшення й нарощування емісії боргових інструментів.

У Китаї вже планують зустріч із США

На тлі загострення ситуації з’явилася ймовірність особистої зустрічі Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном уже в червні. Аналітики зазначають, що обидва лідери опинилися в складному становищі, коли жоден не хоче поступитися першим, однак подальше затягування економічної ситуації може лише поглибити конфлікт.

Нагадаємо, Росія та Білорусь звільнені від нових мит Трампа.

Тим часом американські біржі обвалилися — стало відомо, які компанії втратили величезні прибутки.

А низка світових лідерів прокоментували нову митну політику Трампа та пообіцяли "взаємно відповісти".