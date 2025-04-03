Китай требует отмены пошлин США и готовит контрмеры

Мужчина в Китае идет мимо вывески с индексом. Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Пекин официально призвал США немедленно отменить новые торговые пошлины, введенные администрацией Дональда Трампа, предупредив о готовности к жестким контрмерам. В Китае заявили, что Соединенные Штаты пренебрегли многолетними договоренностями в рамках международных торговых переговоров и теперь ставят под угрозу глобальные цепи поставок.

Об этом сообщает Reuters.

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Новые пошлины, которые должны вступить в силу с 9 апреля, включают базовый 10% тариф почти на все китайские товары, а также более высокие "взаимные" сборы. Кроме этого, Трамп подписал указ о закрытии налоговой лазейки "de minimis", которая позволяла беспошлинный ввоз недорогих товаров из Китая и Гонконга.

По словам американского Минфина, Пекин не выполнил своих обязательств в рамках торгового соглашения "Фаза 1", подписанного еще в 2020 году, согласно которому Китай должен был увеличить объемы закупок американских товаров на 200 миллиардов долларов за два года. Пандемия сорвала эти планы, поэтому прошлогодний импорт из США составил лишь 164 миллиарда долларов.

Китай укрепляет торговлю с другими странами

Китайские экономисты считают, что негативное влияние новых пошлин будет не слишком большим. Как отмечает профессор Кембриджского университета Уильям Херст, США постепенно теряют значение как торговый партнер для Пекина, а вот с ЕС, Юго-Восточной Азией и Африкой объем торговли только растет.

Однако экспортеры в Китае уже сталкиваются с новыми вызовами. Переход на альтернативные рынки, такие как Вьетнам, Индия или Мексика, не только не дает желаемого результата из-за новых пошлин США (от 24% до 46%), но и грозит ценовыми войнами между поставщиками, что провоцирует дефляционные процессы во второй по объему экономике мира. Правительство обещает усилить внутреннее стимулирование, монетарное смягчение и наращивание эмиссии долговых инструментов.

В Китае уже планируют встречу с США

На фоне обострения ситуации появилась вероятность личной встречи Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином уже в июне. Аналитики отмечают, что оба лидера оказались в сложном положении, когда ни один не хочет уступить первым, однако дальнейшее затягивание экономической ситуации может лишь усугубить конфликт.

Напомним, Россия и Беларусь освобождены от новых пошлин Трампа.

Тем временем американские биржи обвалились — стало известно, какие компании потеряли огромные прибыли.

А ряд мировых лидеров прокомментировали новую таможенную политику Трампа и пообещали "взаимно ответить".