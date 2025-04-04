Новые тарифы США — Зеленский объяснил влияние на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

США начали торговые войны, введя пошлины на импорт. Однако тарифы в значительной степени не повлияют на экономику страны, это связано с низким объемом товарооборота.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в пятницу, 4 апреля.

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По словам главы государства, по состоянию на сейчас товарооборот между Украиной и США составляет 3,5 миллиарда долларов. Зеленский подчеркнул, что это достаточно мало.

"У нас сегодня 3,5 млрд товарооборот между нами и США. Мы понимаем, какие пошлины были еще до этого на нашу металлургию — у нас было 25% еще раньше, а потом после начала полномасштабной войны тариф был уменьшен, и мне кажется, на сегодня он вернулся", — отметил президент.

Зеленский добавил, что Украина не почувствует последствий внедрения Америкой пошлины. Он отметил, что серьезных проблем это не повлечет.

"Это не те объемы, о которых сегодня можно говорить с какими-то проблемами. Для нас это не проблема", — отметил глава государства.

Напомним, Дональд Трамп сделал первое заявление после введения тарифов на импорт товаров в США. По его словам, такой шаг сделает Америку "снова великой".

Также нардеп Ярослав Железняк рассказал о том, повлияют ли новые пошлины Соединенных Штатов Америки на Украину.