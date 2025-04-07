Технолідери світу не звинувачують США у тарифах, — Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 7 квітня, заявив, що спілкувався з найбільшими технічними компаніями світу. За його словами, вони не звинувачують голову Білого дому в піднятті тарифів.

Про це повідомляє Telegram-канал "Donald Trump українською".

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Підняття тарифів США

"Я спілкувався з чотирма-п'ятьма найбільшими у світі технічними лідерами та найвпливовішими. Вони сказали "ми вас не звинувачуємо", — сказав Трамп.

Зазначимо, що 5 квітня набув чинності базовий тариф у розмірі 10% на всі імпортовані товари.

А з 9 квітня США встановили додаткові торгівельні тарифи для 57 країн, з якими мають найбільші торговельні дефіцити — їх розмір становить від 11% до 50%.

Також раніше ми писали, як президент США відреагував на падіння фондових ринків внаслідок нових мит. Він зазначив, що його не турбують ці втрати.

Крім того, Трамп прокоментував останні російські обстріли України. За словами очільника адміністрації, "США хочуть, аби Росія припинила це".