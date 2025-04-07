Технолидеры мира не обвиняют США в тарифах, — Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 7 апреля, заявил, что общался с крупнейшими техническими компаниями мира. По его словам, они не обвиняют главу Белого дома в поднятии тарифов.

Об этом сообщает Telegram-канал "Donald Trump українською".

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Поднятие тарифов США

"Я общался с четырьмя-пятью крупнейшими в мире техническими лидерами и самыми влиятельными. Они сказали "мы вас не обвиняем", — сказал Трамп.

Отметим, что 5 апреля вступил в силу базовый тариф в размере 10% на все импортируемые товары.

А с 9 апреля США установили дополнительные торговые тарифы для 57 стран, с которыми имеют наибольшие торговые дефициты — их размер составляет от 11% до 50%.

Также ранее мы писали, как президент США отреагировал на падение фондовых рынков вследствие новых пошлин. Он отметил, что его не беспокоят эти потери.

Кроме того, Трамп прокомментировал последние российские обстрелы Украины. По словам главы администрации, "США хотят, чтобы Россия прекратила это".