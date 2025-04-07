Трамп висловився про війну в Україні та обстріли Росії

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Президент США Дональд Трамп висловився щодо перебігу мирних переговорів з Росією. Він також прокоментував нещодавні російські атаки на Україну і зауважив, що кількість жертв колосальна.

Про це Дональд Трамп заявив під час спілкування із журналістами, передає AP News.

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Під час неформального спілкування з пресою президент США Дональд Трамп прокоментував перебіг мирних ініціатив щодо закінчення війни в Україні. У відповідь на запитання про те, хто бере участь у процесі й як просуваються переговори, Трамп наголосив:

"Ми ведемо переговори з Росією. Ми хочемо, щоб вони припинили. Мені не подобаються обстріли. Бомбардування не припиняються і щотижня тисячі молодих людей гинуть. Це жахіття б не почалося, якби я був президентом — 100%", — заявив Трамп.

Нагадаємо, нещодавно Держсекретар США Марко Рубіо висловився щодо того, як довго США може очікувати рішення Росії щодо перемир'я.

Тим часом Росія не припиняє жорстокі атаки по Україні. Так 4 квітня у Кривому Розі Росія завдала удару по дитячому майданчику ракетою з фугасним зарядом, внаслідок чого загинуло 19 осіб, а десятки отримали серйозні поранення.

Крім того, Росія атакувала у Харківській області школу, яку лише нещодавно вдалося відбудувати після атак.