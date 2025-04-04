Рубіо попередив Росію, що будуть санкції у разі затягування миру

Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS

Вашингтон найближчим часом зможе остаточно оцінити, чи справді Москва налаштована на припинення війни проти України. Якщо Росія затягуватиме мирні переговори й надалі, то, ймовірно, США запровадять нові санкції.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі з главами МЗС країн НАТО у Брюсселі.

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Марко Рубіо заявив, що президент США Дональд Трамп хоче якомога швидше закінчити війну в Україні. Він вважає, що мир можливий на прийнятних умовах для обох сторін.

"Він хоче закінчити війну і хоче зробити це дуже рано під час своєї адміністрації. Ми скоро знатимемо, через тижні, а не місяці, чи готова Росія до миру. Ми сподіваємося, що так. Якщо так, то ми можемо закінчити цю війну. США повинні знати, чи готова Росія до миру, і Путін повинен прийняти це рішення, Росія повинна прийняти це рішення", — заявив Марко Рубіо.

Держсекретар США додав, що українці вже продемонстрували відкритість до припинення вогню, і тепер м’яч — на боці Москви.

"Якщо українці показали свою готовність до припинення вогню і створення простору для переговорів, то незабаром, не за пів року, Росія і Путін повинні будуть прийняти рішення, чи готові вони до миру, чи ні. Сподіваюся, що вони готові. Ми зараз дивимося на її дії, а не на слова", — додав Рубіо.

Крім того, Марко Рубіо застеріг, що у разі, якщо Кремль демонструватиме неготовність до мирного діалогу, Дональд Трамп не братиме участі в нескінченних переговорах.

"Якщо ніхто не зацікавлений у мирі — ми теж будемо це знати і будемо ухвалювати рішення, виходячи з цього. Є певні хороші знаки і погані, ніхто не говорив, що буде легко", — висловився держсекретар США.

Нагадаємо, раніше прессекретарка Білого дому заявляла, що у США не виключають, що проти Росії можуть запровадити нові санкції.

Також Марко Рубіо висловився щодо того, чи будуть США виходити з блоку НАТО, та дав пораду іншим членам Альянсу.