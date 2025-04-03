Держсекретар США Рубіо зробив заяву щодо НАТО — деталі

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати не планують виходити з Північноатлантичного блоку (НАТО). Однак він наголосив, що всі країни-учасниці Альянсу мають збільшити витрати на оборону.

Про це Рубіо сказав під час свого виступу на зустрічі глав МЗС країн НАТО в Брюсселі, інформує "РБК-Україна".

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"Пам'ятайте про те, що США — це частина НАТО і ми такі ж активні, як і були раніше за всієї тієї істерії, що відбувається в мас-медіа у світі", — сказав посадовець.

Також він додав, що лідер США Дональд Трамп "чітко заявив", що він підтримує НАТО.

"Ми плануємо залишитися в НАТО. Він ясно дав це зрозуміти", — наголосив Рубіо. Водночас він знову згадав про вимоги США до членів Північноатлантичного блоку збільшити витрати на оборону.

"Ми повинні вийти саме на реалістичний шлях зобов'язань з боку всіх країн-членів НАТО збільшити до 5% оборонні витрати", — сказав урядовець. За його словами, це має відбутися не за один рік, але треба "йти реалістичним шляхом".

Рубіо зауважив, що президент США заявив за першої каденції та за другої каденції підтвердив, що він не проти НАТО.

"Він проти НАТО, яка не має сил і засобів, які не можуть виконувати свої зобов'язання", — пояснив Рубіо. А також додав, що те, що відбувається у світі останніми роками, "лише нагадує нам про те, що має бути потужна сила як фактор стримування".

Зазначимо, що раніше ми інформували, що Рубіо візьме участь у зустрічі глав МЗС країн-членів НАТО у Брюсселі.

Нагадаємо, що держсекретар США заявляв, що Америка має план "А" та план "Б" щодо закінчення війни в Україні.