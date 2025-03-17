Закінчення війни складається з планів “А” та “Б” — Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що американська сторона має план "А" та план "Б" щодо завершення повномасштабної війни Росії проти України. Крім того, він розкрив деталі цих двох планів.

Про це Марко Рубіо розповів в інтерв’ю CBS News.

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Рубіо зазначив, що повномасштабна війна в Україні — це складна, трирічна війна, яка триває на дуже довгому військовому фронті, з великою складністю.

"Тож ніхто не стверджує, що це легко, але я хочу, щоб усі зрозуміли, план такий. План А: припинити вогонь, щоб ми могли перейти до плану Б — другого етапу, який полягає в тому, щоб посадити усіх за стіл переговорів. Можливо, за допомогою човникової дипломатії, щоб знайти спосіб назавжди покласти край цій війні в такий спосіб, щоб це було довготривалим, враховувало потреби кожного і так далі", — пояснив держсекретар США.

А також зазначив, що ніхто не каже, що ця друга частина буде легкою. Однак, за його словами, сторони не можуть перейти до другої частини, поки не пройдуть першу.

Рубіо зауважив, що складно домовитися про остаточне припинення війни, доки "вони стріляють один в одного". Саме тому, за словами Рубіо, президент США Дональд Трамп хоче припинення вогню.

"Це те, над чим ми працюємо, припускаючи, що зможемо це зробити. Це буде нелегко… Ми переходимо до другого етапу, який полягає в обговоренні чогось більш тривалого та постійного", — розповів держсекретар США.

Він вважає, що це буде важко. За його словами, це потребуватиме багато важкої роботи, поступок від обох сторін, але "це має відбутися".

"Ця війна не може тривати. Президент ясно дав це зрозуміти, і він робить усе можливе, щоб покласти цьому край", — наголосив Рубіо. Крім того, він назвав "багатообіцяючою" зустріч спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним 13 березня.

Нагадаємо, що у суботу, 15 березня, держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Сторони обговорили декілька тем, зокрема подальші кроки після нещодавніх зустрічей у Саудівській Аравії.

Раніше Марко Рубіо пояснив, на що повинні піти Росія та Україна для успішних переговорів. За його словами, йдеться про поступки, які необхідні з обох сторін.