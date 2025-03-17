Окончание войны состоит из планов "А" и "Б" - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американская сторона имеет план "А" и план "Б" по завершению полномасштабной войны России против Украины. Кроме того, он раскрыл детали этих двух планов.

Об этом Марко Рубио рассказал в интервью CBS News.

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Рубио отметил, что полномасштабная война в Украине - это сложная, трехлетняя война, которая продолжается на очень длинном военном фронте, с большой сложностью.

"Поэтому никто не утверждает, что это легко, но я хочу, чтобы все поняли, план таков. План А: прекратить огонь, чтобы мы могли перейти к плану Б - второму этапу, который заключается в том, чтобы посадить всех за стол переговоров. Возможно, с помощью челночной дипломатии, чтобы найти способ навсегда положить конец этой войне таким образом, чтобы это было долговременным, учитывало потребности каждого и так далее", — объяснил госсекретарь США.

А также отметил, что никто не говорит, что эта вторая часть будет легкой. Однако, по его словам, стороны не могут перейти ко второй части, пока не пройдут первую.

Рубио отметил, что сложно договориться об окончательном прекращении войны, пока "они стреляют друг в друга". Именно поэтому, по словам Рубио, президент США Дональд Трамп хочет прекращения огня.

"Это то, над чем мы работаем, предполагая, что сможем это сделать. Это будет нелегко... Мы переходим ко второму этапу, который заключается в обсуждении чего-то более длительного и постоянного", — рассказал госсекретарь США.

Он считает, что это будет трудно. По его словам, это потребует много тяжелой работы, уступок от обеих сторон, но "это должно произойти".

"Эта война не может продолжаться. Президент ясно дал это понять, и он делает все возможное, чтобы положить этому конец", — подчеркнул Рубио. Кроме того, он назвал "многообещающей" встречу спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным 13 марта.

Напомним, что в субботу, 15 марта, госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Стороны обсудили несколько тем, в частности дальнейшие шаги после недавних встреч в Саудовской Аравии.

Ранее Марко Рубио объяснил, на что должны пойти Россия и Украина для успешных переговоров. По его словам, речь идет об уступках, которые необходимы с обеих сторон.