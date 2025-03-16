Рубіо поговорив з Лавровим

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

У суботу, 15 березня, держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Сторони обговорили декілька тем, зокрема подальші кроки після нещодавніх зустрічей у Саудівській Аравії.

Про це повідомила пресслужба Держдепу США у суботу, 15 березня.

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За інформацією Держдепу, держсекретар Рубіо поінформував главу МЗС РФ Лаврова про військові операції стримування США проти підтримуваних Іраном хуситів. Зокрема, він наголосив, що США не терпітимуть продовження нападів хуситів на американські військові та комерційні судна в Червоному морі.

Крім того, держсекретар Рубіо і міністр закордонних справ РФ Лавров також обговорили наступні кроки за підсумками нещодавніх зустрічей у Саудівській Аравії. Сторони домовилися продовжувати працювати над відновленням комунікації між США і Росією.

Зазначимо, що раніше Марко Рубіо пояснив, на що повинні піти Росія та Україна для успішних переговорів. За його словами, йдеться про поступки, які необхідні з обох сторін.

Водночас президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія повинна погодитися на 30-денне перемир'я з Україною.