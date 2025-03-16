Рубио поговорил с Лавровым

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

В субботу, 15 марта, госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Стороны обсудили несколько тем, в частности дальнейшие шаги после недавних встреч в Саудовской Аравии.

Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США в субботу, 15 марта.

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По информации Госдепа, госсекретарь Рубио проинформировал главу МИД РФ Лаврова о военных операциях сдерживания США против поддерживаемых Ираном хуситов. В частности он подчеркнул, что США не будут терпеть продолжения нападений хуситов на американские военные и коммерческие суда в Красном море.

Кроме того, госсекретарь Рубио и министр иностранных дел РФ Лавров также обсудили следующие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии. Стороны договорились продолжать работать над восстановлением коммуникации между США и Россией.

Отметим, что ранее Марко Рубио объяснил, на что должны пойти Россия и Украина для успешных переговоров. По его словам, речь идет об уступках, которые необходимы с обеих сторон.

В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия должна согласиться на 30-дневное перемирие с Украиной.